Эвакуированный из Ирана азербайджанец: На иранской стороне ППП мало граждан Азербайджана

    • 28 февраля, 2026
    • 22:52
    Эвакуированный из Ирана гражданин Азербайджана Рафаэль Алиев заявил, что на иранской стороне погранично-пропускного пункта мало азербайджанцев, ожидающих возвращения в страну.

    Как передает южное бюро Report, об этом он сказал журналистам на пункте пограничного перехода.

    "Нас встретили в Азербайджане хорошо, за это выражаю всем благодарность, доехали нормально", - добавил Р. Алиев.

    Ранее стало известно, что из Ирана были эвакуированы две группы азербайджанских граждан.

