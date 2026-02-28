Эвакуированный из Ирана азербайджанец: На иранской стороне ППП мало граждан Азербайджана

Эвакуированный из Ирана гражданин Азербайджана Рафаэль Алиев заявил, что на иранской стороне погранично-пропускного пункта мало азербайджанцев, ожидающих возвращения в страну.

Как передает южное бюро Report, об этом он сказал журналистам на пункте пограничного перехода.

"Нас встретили в Азербайджане хорошо, за это выражаю всем благодарность, доехали нормально", - добавил Р. Алиев.

Ранее стало известно, что из Ирана были эвакуированы две группы азербайджанских граждан.