Делегация Masdar ознакомилась с работами на Билясуварской СЭС

Руководство Билясуварского района и делегация во главе с генеральным исполнительным директором компании Masdar (ОАЭ) Мохаммедом Джамилем аль-Рамахи подробно ознакомились с ходом работ на солнечной электростанции в Билясуваре.

Как сообщает муганское бюро Report, гостей также сопровождали директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев и представители стратегического партнера - SOCAR.

На месте был проведен осмотр обширной строительной площадки гигантского энергетического объекта мощностью 445 МВт.

Представители компании Masdar предоставили подробную информацию об инновационных технологиях, применяемых в процессе строительства. Было отмечено, что Билясуварская СЭС станет одним из наиболее важных и стратегических элементов в стратегии зеленой энергетики Азербайджана, а проект внесет большой вклад в охрану экологической среды региона и существенное сокращение выбросов углерода в атмосферу.