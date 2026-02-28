Делегация Masdar ознакомилась с работами на Билясуварской СЭС

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 28 февраля, 2026
    • 22:31
    Руководство Билясуварского района и делегация во главе с генеральным исполнительным директором компании Masdar (ОАЭ) Мохаммедом Джамилем аль-Рамахи подробно ознакомились с ходом работ на солнечной электростанции в Билясуваре.

    Как сообщает муганское бюро Report, гостей также сопровождали директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев и представители стратегического партнера - SOCAR.

    На месте был проведен осмотр обширной строительной площадки гигантского энергетического объекта мощностью 445 МВт.

    Представители компании Masdar предоставили подробную информацию об инновационных технологиях, применяемых в процессе строительства. Было отмечено, что Билясуварская СЭС станет одним из наиболее важных и стратегических элементов в стратегии зеленой энергетики Азербайджана, а проект внесет большой вклад в охрану экологической среды региона и существенное сокращение выбросов углерода в атмосферу.

    "Masdar" şirkətinin nümayəndə heyəti "Biləsuvar" GES-də aparılan işlərlə tanış olub

