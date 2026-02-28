Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Буданов выразил надежду на позитивный исход переговоров по Украине

    Украина верит в положительный результат мирных переговоров с Россией, которые сейчас продолжаются параллельно с боевыми действиями на фронте.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

    По его словам, несмотря на скептическое отношение многих к диалогу, он рассчитывает на успех. Буданов отметил, что позитивный исход переговоров станет победой для страны и откроет путь к развитию.

    "Я все же в них верю. Как бы там на них скептически многие не смотрели. И надеюсь, мы добьемся успеха", - отметил он.

    Буданов подчеркнул, что к процессу привлечен не только Офис президента. Сейчас Украина имеет четкие расчеты и алгоритмы действий для различных сценариев развития событий, отметил он.

    "Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства", - добавил руководитель ОП, намекнув, что у Киева еще осталось "несколько аргументов" для давления на РФ.

    Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Украина не собирается уступать свои территории ради мирного соглашения. По его словам, вопрос территориальной целостности является принципиальным и не может быть предметом торгов.

