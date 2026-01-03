США оставляют в силе эмбарго на венесуэльскую нефть
Другие страны
- 03 января, 2026
- 21:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет сохранять эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы до момента, пока все американские требования не будут выполнены.
Как передает Report, американский лидер выступил на пресс-конференции после ударов по Каракасу, захвату и вывозу из страны венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Трамп при этом не уточнил, о каких именно требованиях идет речь.
"Лидеры Венесуэлы должны понимать, что произошедшее с Мадуро может случиться и с ними", - добавил президент США.
Присутствующий на пресс-конференции глава Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн отметил, что в операции американские военные использовали истребители F-35, F-22, а также бомбардировщики B-1.
