    Трамп опубликовал фото Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 20:59
    Трамп опубликовал фото Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima

    Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как передает Report, в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social появился снимок, на котором, как указал американский лидер, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США USS Iwo Jima.

    На фотографии у Мадуро закрыты глаза специальной маской, в руках у него бутылка воды. Он одет в спортивный костюм.

