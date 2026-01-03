Трамп опубликовал фото Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report, в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social появился снимок, на котором, как указал американский лидер, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США USS Iwo Jima.

На фотографии у Мадуро закрыты глаза специальной маской, в руках у него бутылка воды. Он одет в спортивный костюм.