Трамп опубликовал фото Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
Другие страны
- 03 января, 2026
- 20:59
Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как передает Report, в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social появился снимок, на котором, как указал американский лидер, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США USS Iwo Jima.
На фотографии у Мадуро закрыты глаза специальной маской, в руках у него бутылка воды. Он одет в спортивный костюм.
