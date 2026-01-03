Tramp Maduronun ABŞ gəmisindəki fotosunu paylaşıb
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 21:00
ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında Venesuela prezidenti Nikolas Maduronun Amerikanın "İvo Jima" gəmisində çəkilmiş şəklini paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Tramp "Nikolas Maduro "USS Iwo Jima" gəmisində", - yazıb.
Fotoda Maduronun boz rəngli idman kostyumu və qulaqcıq taxdığı görünür. Onun əlində plastik şüşə var. Gözləri isə qara maska ilə örtülüb.
Ehtimal ki, Maduronun əli qandallıdır və çox güman ki, onun yanında üzü görünməyən başqa bir adam dayanıb.
Son xəbərlər
21:00
Tramp Maduronun ABŞ gəmisindəki fotosunu paylaşıbDigər ölkələr
20:47
Türkiyə XİN: Yəmənin cənubunda baş verənləri narahatlıqla izləyirikRegion
20:44
Foto
"Qarabağ" qış hazırlığına start veribFutbol
20:30
Maduronun ailəsinə və nazirlərə qarşı ittihamlar açıqlanıbDigər ölkələr
20:13
Kamboca Tailandı sərhəd bölgələrindən qoşunları çıxarmağa çağırıbDigər ölkələr
20:04
KİV: İranda ərəb əsilli siyasi məhkum edam olunacaqRegion
19:50
Çin ABŞ-nin Venesuelaya zərbələrini pisləyibDigər ölkələr
19:31
İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdırRegion
19:21