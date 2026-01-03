Tramp Maduronun ABŞ gəmisindəki fotosunu paylaşıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 03 yanvar, 2026
    • 21:00
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında Venesuela prezidenti Nikolas Maduronun Amerikanın "İvo Jima" gəmisində çəkilmiş şəklini paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp "Nikolas Maduro "USS Iwo Jima" gəmisində", - yazıb.

    Fotoda Maduronun boz rəngli idman kostyumu və qulaqcıq taxdığı görünür. Onun əlində plastik şüşə var. Gözləri isə qara maska ​​ilə örtülüb.

    Ehtimal ki, Maduronun əli qandallıdır və çox güman ki, onun yanında üzü görünməyən başqa bir adam dayanıb.

    Трамп опубликовал фото Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima

