Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2

    28 yanvar, 2026
    13:37
    Cəbrayılın Horovlu kəndində köçürülən ailələrin mənzillərinin açarlarının təqdimat mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, mərasimdə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmiləri iştirak ediblər.

    Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, sakinlərin qarşılanma mərasimi keçirilib.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl kəndə bir neçə dəfə köç olub. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndi 20 ailə (77 nəfər) köçürülüb.

    Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    Переселившимся в село Хоровлу 20 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО
    Another group of former IDPs leaves for Khorovlu village in Azerbaijan's Jabrayil district

