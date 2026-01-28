Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 28 января, 2026
    • 06:57
    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    В село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, на данном этапе к родному очагу возвращаются 20 семей (77 человек).

    Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    село Хоровлу Джебраильский район Великое возвращение
    Фото
    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Последние новости

    08:11

    Ученые из США разработали наноматериал, уничтожающий раковые клетки

    Наука и образование
    07:49

    При атаке российских дронов на Киевскую область погибли два человека

    Другие страны
    07:36

    Бывшая вынужденная переселенка из Хоровлу: Мы возродим родное село

    Внутренняя политика
    07:20

    Жительница Хоровлу: Мы 33 года с тоской ждали возвращения в родные края

    Внутренняя политика
    06:57
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:53

    Цена на золото впервые в истории превысила $5,2 тыс. за тройскую унцию

    Финансы
    06:14

    В США из-за снежной бури погибли 42 человека

    Другие страны
    05:46

    КНДР провела испытания обновленной крупнокалиберной РСЗО

    Другие страны
    05:20

    В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

    В регионе
    Лента новостей