    Китай в 2025 году осуществил 92 космических запуска

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 20:33
    Китай в 2025 году осуществил 92 космических запуска

    КНР в 2025 году осуществила 92 миссии по запуску ракет-носителей и побила собственный рекорд.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на национальное космическое управление страны.

    Отмечается, что КНР в 2025 году продемонстрировала новые успехи и добилась прорывов как в области пилотируемых космических полетов, так и в исследовании дальнего космоса, реализации орбитальных коммерческих проектов.

    Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) проинформировала, что благодаря ее усилиям КНР в 2025 году осуществила 73 запуска. Для CASC такое количество тоже стало рекордом.

    Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 космических запусков.

