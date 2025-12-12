Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Баку состоялся вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 23:45
    В Баку состоялся вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    В Баку прошел вечер памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в рамках вечера состоялся показ документального фильма "Сердце лидера", посвященного жизни и деятельности Гейдара Алиева. Автором фильма является известный российский журналист Михаил Гусман.

    Фильм посмотрела вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

    Мероприятие началось с минуты молчания в память об общенациональном лидере.

    Выступив перед зрителями, Михаил Гусман рассказал о процессе работы над фильмом и подчеркнул, что создать часовую ленту о столь масштабной личности было непростой задачей: материалы собирались по крупицам, чтобы максимально точно передать путь и характер Гейдара Алиева.

    Автор фильма также поделился личными воспоминаниями об общенациональном лидере, отметив его исключительную внутреннюю силу, твердый характер и мужество. По словам Михаила Гусмана, Гейдар Алиев умел проходить через все жизненные обстоятельства, не теряя достоинства и самообладания, и всегда оставался верен своей главной цели - цели служения Азербайджану. Он подчеркнул, что вся жизнь Гейдара Алиева была посвящена стране и ее будущему, а сам он по-настоящему жил ради своего народа.

    Отдельно Михаил Гусман остановился на одном из эпизодов, включенных в фильм: моменте, когда во время своего выступления Гейдару Алиеву стало плохо. Как отметил автор, этот кадр стал важной частью повествования, подчеркивающей силу духа и стойкость лидера.

