Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    "Ливерпуль" вернул Салаха в состав команды

    Футбол
    • 13 декабря, 2025
    • 01:39
    Ливерпуль вернул Салаха в состав команды

    Египетский футболист Мохаммед Салах включен в заявку "Ливерпуля" на предстоящий матч 16-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном".

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

    Встреча состоится 13 декабря и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

    Салах пропустил матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского "Интера" (1:0). По информации журналиста Фабрицио Романо, причиной для отстранения игрока могли являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для "Ливерпуля".

    Салаху 33 года, он выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

    В составе "Ливерпуля" Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С "Ливерпулем" Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

    "Ливерпуль" набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Мохаммед Салах ФК "Ливерпуль" футбол
    Elvis

    Последние новости

    02:06

    США перебрасывают в Карибский регион очередную группу истребителей

    Другие страны
    01:39

    "Ливерпуль" вернул Салаха в состав команды

    Футбол
    01:22

    В Сирии более 30 человек пострадали при взрыве гранаты на свадьбе

    Другие страны
    00:54

    Премьеры Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

    Другие страны
    00:13

    Минфин США отменил санкции против судьи Верховного суда Бразилии

    Другие страны
    23:45
    Фото

    В Баку состоялся вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    23:37

    Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"

    Другие страны
    23:26
    Фото

    В Латвии почтили память Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    23:03

    В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту Одессы

    В регионе
    Лента новостей