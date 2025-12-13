WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Futbol
    • 13 dekabr, 2025
    • 03:21
    Liverpul Salahı heyətinə qaytarıb

    Misirli futbolçu Məhəmməd Salah "Liverpul"un İngiltərə çempionatının XVI turunun "Brayton"la qarşıdakı oyunu üçün heyətinə daxil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" telekanalı məlumat yayıb.

    Görüş dekabrın 13-də keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

    Salah Çempionlar Liqasının İtaliyanın "İnter" klubuna qarşı oyununu buraxıb (1:0). Jurnalist Fabrisio Romanonun məlumatına görə, oyunçunun heyətdən kənarlaşdırılmasının səbəbi hücumçunun ardıcıl üçüncü dəfə ehtiyatda qaldıqdan sonra dediyi sözlər ola bilər. Futbolçu bildirib ki, klub bu mövsüm uğursuz nəticələr verməyə çalışır, lakin Salahın fikrincə, problem onda deyil. Misirli "Liverpul" üçün çox şey etdiyi üçün belə münasibətə layiq olmadığını da qeyd edib.

    Salahın 33 yaşı var, o, 2017-ci ilin yayından "Liverpul" da çıxış edir. Futbolçu cari mövsümdə 5 qol vurub və müxtəlif turnirlərdə 19 matçda 3 məhsuldar ötürmə edib. O, ötən mövsüm İngiltərə çempionatının bombardiri və assistenti olub. Apreldə tərəflər müqavilənin müddətini iki il uzadıblar.

    Salah "Liverpul"un heyətində ümumilikdə 420 oyunda iştirak edərək, 250 qol vurub və 116 məhsuldar ötürmə edib. Misirli futbolçu uelsli hücumçu İan Raş (339) və ingilis hücumçu Rodjer Hantdan (271) sonra komandanın ən yaxşı bombardirləri siyahısında üçüncü yeri tutur.

    Salah "Liverpul"la İngiltərə çempionu, Çempionlar Liqası, İngiltərə Kuboku və Super Kubokunun, UEFA Super Kubokunun, klublararası dünya Kubokunun qalibi olub və iki dəfə Liqa Kubokunu qazanıb. "Liverpul" cari mövsümdə 23 xal toplayıb və İngiltərə çempionatının turnir cədvəlində 10-cu yeri tutur.

    "Ливерпуль" вернул Салаха в состав команды

