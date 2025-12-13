WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 18 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    • 13 dekabr, 2025
    • 16:27
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 10,766 milyon ABŞ dolları dəyərində mədən sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,6 % azdır.

    Təkcə noyabr ayında isə Türkiyə Azərbaycana 0,95 milyon ABŞ dollarlıq mədən sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 4,7 % azdır.

    Türkiyənin mədən sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri 11 ayda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 % artaraq 5,625 milyard ABŞ dollarına, noyabrda isə 9,8 % artaraq 533 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Çin 1 milyard 467,241 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 4,8 % az), ABŞ 493,952 milyon ABŞ dolları (+7,3 %) və Bolqarıstan 415,377 milyon ABŞ dolları (+2,1 %) həyata keçirib.

