WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Azərbaycanla Tailand arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    • 13 dekabr, 2025
    • 16:12
    Azərbaycanla Tailand arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Banqkokda Azərbaycan və Tailand xarici işlər nazirlikləri arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.

    "Report"a XİN-dən verilən məlumata əsasən, məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə bu ölkədə 11-12 dekabrda səfərdə olan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov rəhbərlik edib.

    Tailand Krallığının nümayəndə heyətinə xarici işlər nazirinin müavini Vijavat İsarabhakdi rəhbərlik edib.

    Məsləhətləşmələr zamanı "Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Tailand Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında Anlaşma Memorandumu" imzalanıb.

    Daha sonra iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi-ticarət, mədəniyyət və turizm sahələrində əlaqələrin hazırkı durumu və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Tailand Krallığının xarici işlər naziri Sihasak Phuanqketkeov ilə keçirilmiş görüşdə iki ölkə arasında siyasi münasibətlərin hazırkı səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub, Səfirliyin açılışının və ilk siyasi məsləhətləşmələrin müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verəcəyi bildirilib.

    Eyni zamanda, nazir müavini Elnur Məmmədov Tailand Krallığı Milli Assambleyasının prezidenti və Nümayəndələr Palatasının spikeri Vanmuhammadnoor Matha ilə görüşüb. Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafında parlamentlərarası əlaqələrin mühüm rolu qeyd olunub, çoxtərəfli parlamentlərarası platformalarda təşəkkül tapmış səmərəli əməkdaşlıq məmnunluqla vurğulanıb.

    Səfər çərçivəsində nazir müavini Elnur Məmmədov Tailandın nüfuzlu TNN televiziya kanalına, eləcə də parlamentin televiziya kanalına müsahibələr verib.

    Bununla yanaşı, xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Tailand Parlamentinin nəzdində fəaliyyət göstərən Kral Prajadhipok İnstitutunda Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri barədə çıxış edib və iştirakçıların suallarını cavablandırıb.

    Foto
    Азербайджан и Таиланд провели первые политконсультации

    Son xəbərlər

    16:51

    Rəşad Sadıqov: "Şamaxı" ilə oyunda hər iki komanda əzmkar oynadı"

    Futbol
    16:50

    Rusiyada yanğın səbəbindən 200-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    16:49

    Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Naxçıvana səfər edib

    Xarici siyasət
    16:45

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 9 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    16:37

    ABŞ-nin xüsusi elçisi: Lukaşenko ilə münasibətlərimizin nizamlanmasını müzakirə etdik

    Region
    16:33

    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 29 %-a yaxın artıb

    Maliyyə
    16:27

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 18 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    16:12
    Foto

    Azərbaycanla Tailand arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    16:01

    Erməni Apostol Kilsəsinin daha bir rəhbər şəxsinin həbs müddəti iki ay uzadılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti