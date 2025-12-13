Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Азербайджан и Таиланд провели первые политконсультации

    Внешняя политика
    • 13 декабря, 2025
    • 16:30
    В Бангкоке прошли первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таиланда.

    Как сообщили Report в МИД, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, побывавший с визитом в этой стране 11-12 декабря.

    Делегацию Королевства Таиланд возглавил заместитель министра иностранных дел Виджават Исарабхакди.

    В ходе консультаций был подписан "Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Королевства Таиланд".

    Затем были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами в политической, экономико-торговой, культурной и туристической сферах.

    На встрече с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеовом была выражена удовлетворенность текущим уровнем политических отношений между двумя странами, отмечено, что открытие посольства и первые политические консультации будут способствовать укреплению сотрудничества в различных областях.

    В рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов дал интервью влиятельному таиландскому телеканалу TNN, а также телеканалу парламента.

