Азербайджан и Таиланд провели первые политконсультации

В Бангкоке прошли первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таиланда.

Как сообщили Report в МИД, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, побывавший с визитом в этой стране 11-12 декабря.

Делегацию Королевства Таиланд возглавил заместитель министра иностранных дел Виджават Исарабхакди.

В ходе консультаций был подписан "Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Королевства Таиланд".

Затем были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами в политической, экономико-торговой, культурной и туристической сферах.

На встрече с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеовом была выражена удовлетворенность текущим уровнем политических отношений между двумя странами, отмечено, что открытие посольства и первые политические консультации будут способствовать укреплению сотрудничества в различных областях.

В рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов дал интервью влиятельному таиландскому телеканалу TNN, а также телеканалу парламента.