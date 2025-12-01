Минфин США отменил санкции против судьи Верховного суда Бразилии
- 13 декабря, 2025
- 00:13
Министерство финансов США отменило введенные им ранее санкции в отношении судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса.
Как передает Report, об этом сообщается в уведомлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру американского финансового ведомства.
В документе не уточняется, почему было принято такое решение. Американские рестрикции также не будут распространяться на жену ди Мораиса.
Минфин США заявил о введении санкций в отношении судьи в конце июля из-за дела бывшего президента южноамериканской республики Жаира Болсонару, а также разбирательств, касающихся американских компаний.
Глава финансового ведомства США Скотт Бессент тогда утверждал, что ди Мораис причастен к "незаконной охоте на ведьм в отношении американских и бразильских граждан и компаний". В Минфине США полагали, что судья "несет ответственность за проведение репрессивной кампании с целью цензуры, произвольные задержания и нарушения прав человека, а также за преследование по политическим мотивам, в том числе в отношении <...> Болсонару".