    Азербайджан и Apple обсудили проекты по созданию регионального цифрового хаба

    ИКТ
    • 13 декабря, 2025
    • 16:49
    Азербайджан обсудил с компанией Apple совместные проекты по превращению страны в региональный цифровой хаб.

    Как передает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.

    Обсуждения прошли во время встречи с руководителем корпоративных правительственных отношений компании Apple Джейсоном Лундгардом в рамках визита Р. Набиева в США.

    "В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в области цифровой трансформации и инноваций. Также обменялись мнениями о совместных проектах по превращению Азербайджана в региональный цифровой хаб с помощью Apple Developer Academy и других инициатив в сфере образования, инновационной экосистемы и программ развития", - отметил министр.

