Азербайджан и Apple обсудили проекты по созданию регионального цифрового хаба
ИКТ
- 13 декабря, 2025
- 16:49
Азербайджан обсудил с компанией Apple совместные проекты по превращению страны в региональный цифровой хаб.
Как передает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.
Обсуждения прошли во время встречи с руководителем корпоративных правительственных отношений компании Apple Джейсоном Лундгардом в рамках визита Р. Набиева в США.
"В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в области цифровой трансформации и инноваций. Также обменялись мнениями о совместных проектах по превращению Азербайджана в региональный цифровой хаб с помощью Apple Developer Academy и других инициатив в сфере образования, инновационной экосистемы и программ развития", - отметил министр.
