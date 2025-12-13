Азербайджан и Apple обсудили проекты по созданию регионального цифрового хаба

Азербайджан обсудил с компанией Apple совместные проекты по превращению страны в региональный цифровой хаб.

Как передает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.

Обсуждения прошли во время встречи с руководителем корпоративных правительственных отношений компании Apple Джейсоном Лундгардом в рамках визита Р. Набиева в США.

"В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в области цифровой трансформации и инноваций. Также обменялись мнениями о совместных проектах по превращению Азербайджана в региональный цифровой хаб с помощью Apple Developer Academy и других инициатив в сфере образования, инновационной экосистемы и программ развития", - отметил министр.