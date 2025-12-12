Пезешкиан: Иран выкупил уже более 100 км земель вдоль ж/д Решт-Астара

Власти Ирана выкупили уже более 100 км земель из 160-километрового участка дороги Решт-Астара и надеется завершить этот процесс к марту 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде.

"Что касается маршрута Астара-Решт, я хочу сказать вам, что 100 км (земель - ред.) мы уже приобрели, все сделали. Может быть, даже 110 км, и до конца года все закончим (имеется в виду год по солнечному календарю, который заканчивается в марте)", - сказал он.

Ранее глава "Иранских железных дорог" Джаббар Али Закери заявил Report о том, что строительные работы по Решт-Астара начнутся после праздника Новруз.

Напомним, что в 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север-Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт-Астара , который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.