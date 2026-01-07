Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Кошта: Никаких решений по Дании и Гренландии без их согласия быть не может

    Кошта: Никаких решений по Дании и Гренландии без их согласия быть не может

    Европейский союз не может принять нарушения международного права, будь то на Кипре, в Латинской Америке, Гренландии, Украине или Газе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на церемонии в Никосии по случаю начала председательства Кипра в ЕС.

    "Гренландия принадлежит ее народу. Ничего не может быть решено в отношении Дании и Гренландии без Дании или без Гренландии. Они имеют полную поддержку и солидарность Европейского союза", - подчеркнул он.

    По словам председателя Совета ЕС, Европа останется твердым и непоколебимым защитником международного права и многосторонности.

    "Мы, европейцы, из собственной истории знаем, что односторонние действия ведут к конфликтам, насилию и нестабильности. Российское вторжение в Украину еще раз очень ясно продемонстрировало это. Агрессивная война представляет собой грубое нарушение международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. Неизменная поддержка Украины Евросоюзом является защитой этих принципов",- добавил Кошта.

    По его словам, председательство Кипра также станет важным моментом для продолжения поддержки восстановления Украины и решительного продвижения по пути европейской интеграции.

    "Это будет лучшая инвестиция, которую Европейский союз может сделать для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и процветания в Европе. Это касается как Украины и Молдовы, так и Балканских стран, которые уверенно продвигаются по пути евроинтеграции", - отметил он.

