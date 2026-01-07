Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 22:24
    В тренерском штабе Нефтчи произведены новые назначения

    В тренерском штабе бакинского "Нефтчи" произведены новые назначения.

    Как сообщили Report в клубе, Атилла Кючюктака и Фуад Асадов будут выполнять обязанности тренеров вратарей.

    С обоими специалистами заключены контракты на 1,5 года.

    Атилла Кючюктака ранее работал в турецких клубах "Назилли Беледийеспор", "Букаспор", "Каршияка", "Алтынорду", "Трабзонспор" и "Икас Эюпспор".

    Фуад Асадов до этого был тренером вратарей и координатором футбольной академии "Нефтчи", работал в резервной команде. Он также работал в клубах "Раван" (U-19) и "Сабаил", а также в сборных U-17, U-18 и U-19.

    ФК "Нефтчи" тренерский штаб
