"Neftçi"nin məşqçilər heyətinə yeni təyinatlar olub
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 22:15
"Neftçi"nin məşqçilər heyətinə yeni təyinatlar olub.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Atilla Küçüktaka və Fuad Əsədov qapıçılar üzrə məşqçi vəzifəsini yerinə yetirəcəklər.
Hər iki mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə bağlanıb.
Atilla Küçüktaka 1972-ci il martin 26-da Türkiyənin İzmir şəhərində anadan olub. O, vətənində "Nazilli Belediyyespor", "Bucaspor", "Karşıyaka", "Altınordu", "Trabzonspor" və "İkas Eyüpspor" klublarında çalışıb.
32 yaşlı Fuad Əsədov isə əvvəllər "Neftçi" Futbol Akademiyasının qapıçılar üzrə məşqçisi və koordinatoru olub, əvəzedici komandamızda çalışıb. O, "Rəvan" (U-19) və "Səbail" klublarında, həmçinin U-17, U-18 və U-19 milli komandalarımızda da işləyib.
Son xəbərlər
22:23
Foto
Duman səbəbindən Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilibİnfrastruktur
22:15
"Neftçi"nin məşqçilər heyətinə yeni təyinatlar olubFutbol
22:11
Zelenski: Ukraynanın Aİ-yə qoşulmasının sürətləndirilməsi üçün Kiprin dəstəyinə ümid edirikDigər ölkələr
21:56
Salyanda mikroavtobus minik avtomobili ilə toqquşub, doqquz nəfər xəsarət alıbHadisə
21:51
Foto
Video
Leyla Əliyeva Qusarda "Kənd Həyatı" layihəsinin qonağı olubDaxili siyasət
21:46
Quterreş: Venesuelanın təbii sərvətləri ölkə xalqına məxsusdurDigər ölkələr
21:37
ABŞ dünya bazarında Venesuela neftinin satışına başlayıbDigər ölkələr
21:36
Norveçli futbolçu "Beşiktaş"dan ayrılıbFutbol
21:14
Foto