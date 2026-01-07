İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Neftçi"nin məşqçilər heyətinə yeni təyinatlar olub

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 22:15
    "Neftçi"nin məşqçilər heyətinə yeni təyinatlar olub.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Atilla Küçüktaka və Fuad Əsədov qapıçılar üzrə məşqçi vəzifəsini yerinə yetirəcəklər.

    Hər iki mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə bağlanıb.

    Atilla Küçüktaka 1972-ci il martin 26-da Türkiyənin İzmir şəhərində anadan olub. O, vətənində "Nazilli Belediyyespor", "Bucaspor", "Karşıyaka", "Altınordu", "Trabzonspor" və "İkas Eyüpspor" klublarında çalışıb.

    32 yaşlı Fuad Əsədov isə əvvəllər "Neftçi" Futbol Akademiyasının qapıçılar üzrə məşqçisi və koordinatoru olub, əvəzedici komandamızda çalışıb. O, "Rəvan" (U-19) və "Səbail" klublarında, həmçinin U-17, U-18 və U-19 milli komandalarımızda da işləyib.

    Futbol məşqçilər "Neftçi" klubu Atilla Küçüktaka Fuad Əsədov
