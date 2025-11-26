Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 14:32
    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Строительные работы на железной дороге Решт-Астара, как ожидается, начнутся в 2026 году после праздника Новруз.

    Об этом сообщил Report глава "Иранских железных дорог" Джаббар Али Закери.

    Он отметил, что основной вопрос в строительстве железной дороги Решт-Астара связан с выкупом земель, по которой она проходит: "Из 164 километров уже приобретено 95 километров. Каждую неделю приобретается 3 километра земель, чтобы освободить данное направление для прокладки железной дороги и чтобы российская компания могла начать строительные работы".

    Он отметил, что территорию планируется передать ОАО "Российские железные дороги" в 2026 году до праздника Новруз (отмечается в марте - ред.): "В настоящее время "Российские железные дороги" ведут проектные работы. Российские инженеры проводят исследования на этой территории, включая геотехнические. Работы по реализации проекта планируется начать после праздника Новруз".

    Лента новостей