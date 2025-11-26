Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİV
- 26 noyabr, 2025
- 13:55
Rəşt-Astara dəmir yolunda tikinti işlərinin gələn Novruz Bayramından sonra başlanılacağı gözlənilir.
Bunu "Report"a açıqlamasında "İran Dəmir Yolları"nın rəhbəri Cabbar Əli Zakeri bildirib.
O qeyd edib ki, Rəşt-Astara dəmir yolunun inşasında əsas məsələ həmin xəttin keçdiyi ərazinin satın alınması ilə bağlıdır: "164 kilometrlik həmin ərazinin 95 kilometri satın alınıb. Hər həftə həmin ərazinin 3 kilometri satın alınır ki, həmin istiqamət dəmir yolunun çəkilməsi üçün azad olsun və Rusiya şirkəti tikinti işlərinə başlasın".
O qeyd edib ki, həmin ərazini gələn ilin Novruz Bayramına qədər təhvil alınacaq və "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-yə təhvil verməyi planlaşdırılır: "Rusiya Dəmir Yolları" hazırda layihələndirmə işlərini aparır. Rusiyalı mühəndislər həmin ərazidə araşdırmalar aparırlar. Onlar xüsusilə geotexniki araşdırmalar aparırlar. Novruz Bayramından sonra icra işlərinə başlanılması planlaşdırılır".