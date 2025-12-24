İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    ABŞ-də qocalar evində partlayış olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 10:14
    ABŞ-də qocalar evində partlayış olub, ölənlər var

    Pensilvaniyanın (ABŞ) "Silver Lake" qocalar evində baş verən partlayış nəticəsində azı iki nəfər ölüb.

    "Report"un NBC telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, hadisənin ilkin səbəbi qaz sızması hesab edilir.

    Məlumata görə, partlayışdan sonra binada güclü yanğın baş verib.

    Bristol dairəsinin yanğından mühafizə rəisi Kevin Dippolito bildirib ki, beş nəfərin itkin düşdüyü güman edilir: "Lakin onlar ailə üzvləri ilə birlikdə hadisə yerini tərk edə bilərlər".

    Polis əməkdaşının sözlərinə görə, yaralanan 20 nəfər xəstəxanalara yerləşdiriliblər.

    Partlayış nəticəsində birinci mərtəbənin bir hissəsi çöküb. Xilasedicilər insanları pəncərələrdən və lift şaxtasından təxliyə etməli olublar.

    Pensilvaniya ABŞ "Silver Lake" qocalar evi
    В доме престарелых в Пенсильвании прогремел взрыв, есть жертвы

    Son xəbərlər

    11:02

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:01

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:00

    Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    ASK
    11:00

    Ombudsman: Multikulturalizm və tolerantlıq hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə çevrilib

    Din
    10:56

    Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:52

    Azərbaycanın sığorta bazarı 12 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    10:51

    2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının mükafat fondu açıqlanıb

    Futbol
    10:41

    Prezidentin enerji strategiyasına həsr olunan "Nur zəfəri" filmi təqdim olunub

    Energetika
    10:39

    KİV: Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda minatəmizləmə probleminə daha çox diqqət yetirməlidir

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti