В доме престарелых в Пенсильвании прогремел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва природного газа в доме престарелых Silver Lake в штате Пенсильвания (США).

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC, предварительной причиной инцидента считается утечка природного газа.

После взрыва в здании дома престарелых вспыхнул крупный пожар.

Начальник пожарной охраны Бристольского округа Кевин Дипполито на пресс-конференции сообщил, что пять человек, предположительно, числятся пропавшими без вести, однако "они могли покинуть место происшествия вместе с членами своих семей".

Полиция заявила, что 20 человек получили ранения и были доставлены в больницы. В результате взрыва часть первого этажа обрушилась в подвал, и спасателям пришлось эвакуировать людей через окна и шахту лифта.