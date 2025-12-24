İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" bu il ilk dəfə 10 milyonuncu sərnişini daşıyıb

    İnfrastruktur
    • 24 dekabr, 2025
    • 10:11
    Azərbaycan Dəmir Yolları bu il ilk dəfə 10 milyonuncu sərnişini daşıyıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) tarixində ilk dəfə sərnişindaşıma xidmətində il ərzində rekord göstərici – 10 milyonuncu sərnişin qeydə alınıb.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Xuraman Layıcova Bakı Dəmiryol Vağzalında qarşılanıb, ona sertifikat və xatirə hədiyyələri təqdim edilib.

    "Balakənə səfər edən 10 milyonuncu sərnişinimizin timsalında milyonların rahat və təhlükəsiz səyahət seçimi olmaqdan qürur duyur, hər bir sərnişinimizə xoş səfərlər diləyirik!", - deyə ADY bəyan edib.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" Bakı Dəmiryol Vağzalı
    Foto
    АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажира

    Son xəbərlər

    11:08

    Ötən dövrdə himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 60-a çatıb

    Sosial müdafiə
    11:02

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:01

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:00

    Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    ASK
    11:00

    Ombudsman: Multikulturalizm və tolerantlıq hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə çevrilib

    Din
    10:56

    Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:52

    Azərbaycanın sığorta bazarı 12 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    10:51

    2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının mükafat fondu açıqlanıb

    Futbol
    10:41

    Prezidentin enerji strategiyasına həsr olunan "Nur zəfəri" filmi təqdim olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti