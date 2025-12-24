АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажира

Азербайджанские железные дороги (АЖД) впервые в своей истории достигли рекордного показателя по пассажирским перевозкам.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, юбилейным 10-миллионным пассажиром за год стала Хураман Лайыджова.

Ее торжественно встретили на Бакинском железнодорожном вокзале и вручили сертификат и памятные подарки.

В компании отметили, что достижение такого показателя подтверждает выбор пассажирами железнодорожного транспорта как удобного и безопасного способа передвижения, и пожелали всем приятных поездок.