АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажира
Инфраструктура
- 24 декабря, 2025
- 10:36
Азербайджанские железные дороги (АЖД) впервые в своей истории достигли рекордного показателя по пассажирским перевозкам.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, юбилейным 10-миллионным пассажиром за год стала Хураман Лайыджова.
Ее торжественно встретили на Бакинском железнодорожном вокзале и вручили сертификат и памятные подарки.
В компании отметили, что достижение такого показателя подтверждает выбор пассажирами железнодорожного транспорта как удобного и безопасного способа передвижения, и пожелали всем приятных поездок.
