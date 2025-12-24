Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажира

    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 10:36
    АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажира

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) впервые в своей истории достигли рекордного показателя по пассажирским перевозкам.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, юбилейным 10-миллионным пассажиром за год стала Хураман Лайыджова.

    Ее торжественно встретили на Бакинском железнодорожном вокзале и вручили сертификат и памятные подарки.

    В компании отметили, что достижение такого показателя подтверждает выбор пассажирами железнодорожного транспорта как удобного и безопасного способа передвижения, и пожелали всем приятных поездок.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" bu il ilk dəfə 10 milyonuncu sərnişini daşıyıb

