Reuters: Исламабад и Эр-Рияд обсуждают сделку по закупке истребителей JF-17

Пакистан и Саудовская Аравия ведут переговоры о преобразовании предоставленных Эр-Риядом кредитов на сумму около $2 млрд в сделку по закупке истребителей JF-17.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пакистанские источники.

Один из собеседников издания указал, что поставка истребителей JF-17 Thunder является основным вариантом среди других обсуждаемых. Общая сумма сделки, по словам другого источника, составит $4 млрд, при этом $2 млрд будут потрачены на закупку сопутствующего оборудования.

Ранее глава ВВС Пакистана Захир Ахмед Бабер Сидху находился в Саудовской Аравии с визитом для проведения двусторонних переговоров, в том числе по вопросам "военного сотрудничества между двумя сторонами".

Сделка, отмечает Reuters, углубит военное сотрудничество двух стран после подписания в прошлом году соглашения о взаимной обороне.