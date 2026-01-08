Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Ньюкасл" забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

    Футбол
    • 08 января, 2026
    • 06:22
    Ньюкасл забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

    Гол Харви Барнса за "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Лидсом", забитый на 102-й минуте (101:48), стал самым поздним победным мячом в истории АПЛ с момента начала ведения подобных данных (с сезона-2006/2007).

    Как передает Report, сообщает в соцсети Х статистическая компания OptaJoe.

    На данный момент "Ньюкасл" набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лидс" располагается на 16-й строчке, у команды в активе 22 очка.

    В следующем туре чемпионата Англии "Ньюкасл" встретится с "Вулверхэмптоном". Матч состоится 18 января, начало запланировано на 18:00 по бакинскому времени.

    ФК "Ньюкасл" Английская Премьер-лига
