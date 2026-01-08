"Ньюкасл" забил самый поздний победный гол в истории АПЛ
Футбол
- 08 января, 2026
- 06:22
Гол Харви Барнса за "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Лидсом", забитый на 102-й минуте (101:48), стал самым поздним победным мячом в истории АПЛ с момента начала ведения подобных данных (с сезона-2006/2007).
Как передает Report, сообщает в соцсети Х статистическая компания OptaJoe.
На данный момент "Ньюкасл" набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лидс" располагается на 16-й строчке, у команды в активе 22 очка.
В следующем туре чемпионата Англии "Ньюкасл" встретится с "Вулверхэмптоном". Матч состоится 18 января, начало запланировано на 18:00 по бакинскому времени.
