Bakıda təmayül siniflərdə təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb
Elm və təhsil
- 24 dekabr, 2025
- 10:16
Bakıda təmayül siniflərdə təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb.
Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən "Report"a verilən məlumata görə, 17 000 mindən çox şagird təmayül sinifdə təhsil alır.
Qeyd olunub ki, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki 194 təhsil müəssisəsində təşkil edilən 819 təmayül sinifdə 17 110 şagird təhsil alır. Ümumi təhsildə keyfiyyətin artırılmasına xidmət edən təmayül siniflərə şagirdlərin marağı ilbəil artmaqdadır.
