İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ukrayna Prezidenti Trampın komandası ilə Parisdə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 23:01
    Ukrayna Prezidenti Trampın komandası ilə Parisdə görüşəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski yanvarın 6-da ABŞ Prezidenti Donald Trampın komandası ilə görüşəcək.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Zelenski bu barədə Kiyevdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, görüş Fransanın paytaxtı Paris şəhərində baş tutacaq.

    Ukrayna Prezidenti bildirib ki, ABŞ tərəfindən danışıqlarda iştirak edəcək şəxslərin adları hələ məlum deyil.

    Volodimir Zelenski ABŞ Donald Tramp

    Son xəbərlər

    23:26

    Pezeşkian Trampın İrandakı etirazçılara dəstəyini cəfəngiyyat adlandırıb

    Digər
    23:22
    Foto
    Video

    Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - Yenilənib-2

    Hadisə
    23:13

    İsveçrədə Kran-Montana barının sahiblərinə qarşı istintaq başlayıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ukrayna Prezidenti Trampın komandası ilə Parisdə görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:46

    "Qarabağ" qış fasiləsində "Neftçi" ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    22:39

    Zelenski təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı Ukraynanın şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:31

    Ukrayna Prezidenti genişmiqyaslı kadr dəyişiklikləri barədə anons verib

    Digər ölkələr
    22:03

    Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    21:53

    Amerika Prezidenti: Müxalifət lideri Venesuelanın rəhbəri ola bilməz

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti