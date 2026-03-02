İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Elm və təhsil
    • 02 mart, 2026
    • 10:40
    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Martın 1-dən Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) Beynəlxalq Dil Mərkəzi və Kembric Universitetinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi olan ITAC-ın (International Training and Assessment Center) birgə təşkilatçılığı ilə Mingəçevir məktəbliləri və universitet tələbələri üçün beynəlxalq səviyyəli İngilis dili Olimpiadası keçirilir.

    Regionda bu formatda və miqyasda təşkil olunan ilk olimpiada olan tədbirdə 100-dən çox mingəçevirli məktəbli və MDU tələbəsi iştirak edir. Olimpiada gənclərin beynəlxalq standartlara uyğun bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi, onların akademik və şəxsi inkişaf imkanlarının genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Olimpiadanın I mərhələsi test formatında dinləmə və yazı bacarıqlarını əhatə edir. Bu mərhələdə uğur qazanan iştirakçılar növbəti – danışıq mərhələsinə keçid edəcəklər. Belə çoxmərhələli qiymətləndirmə modeli iştirakçıların dil kompetensiyalarını kompleks şəkildə ölçməyə imkan yaradır.

    Tədbirin Mingəçevirdə keçirilməsi region gəncləri üçün beynəlxalq səviyyəli qiymətləndirmə imkanlarının əlçatanlığını artırır, bərabər təhsil imkanlarının təşviqinə və rəqabətqabiliyyətli insan kapitalının formalaşmasına töhfə verir. Olimpiada eyni zamanda gənclərin qlobal və dayanıqlı təhsil mühitinə inteqrasiyasını dəstəkləyən, onların bilik əsaslı gələcəyə hazırlanmasına xidmət edən mühüm təşəbbüsdür.

    Olimpiadanın qalibləri və iştirakçıları sertifikat və müxtəlif hədiyyələrlə təltif olunacaqlar. MDU gələcəkdə də bu kimi beynəlxalq formatlı olimpiada və Kembric sınaq imtahanlarının regionda təşkilini davam etdirməyi nəzərdə tutur.

