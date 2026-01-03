Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Украины встретится с командой Трампа в Париже

    Президент Украины Владимир Зеленский 6 января в Париже встретится с командой американского лидера Дональда Трампа для обсуждения мирного завершения российско-украинской войны.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

    По его словам, состав американской делегации пока не согласован.

    Напомним, что 29 декабря 2025 года во Флориде прошла встреча Трампа и Зеленского. Президент США заявил по итогам переговоров, что в урегулировании российско-украинской войны достигнут значительный прогресс. Еще тогда украинский лидер отметил, что в ближайшие недели пройдут новые встречи переговорщиков для финализации вопросов урегулирования.

