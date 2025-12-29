Трамп заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении Украины

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что РФ готова принять участие в восстановлении Украины.

    Как передает Report, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Белого дома.

    "Россия хочет, чтобы Украина преуспевала. Она готова принять участие в восстановлении Украины", - сказал американский лидер.

    По его словам, в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным они затронули тему Запорожской АЭС. Трамп отметил, что российский лидер "хотел бы видеть ее открытой, в том числе и для Украины".

    "Путин говорил мне, что хотел бы, чтобы совместная встреча с участием Зеленского состоялась, такая встреча состоится, когда придет время", - рассказал Трамп. Он добавил, что урегулирование оставшейся "небольшой части" соглашения займет "несколько недель, если все пойдет хорошо".

    Зеленский, в свою очередь, заявил, что в ближайшие недели пройдут новые встречи переговорщиков для финализации вопросов урегулирования. Он также допустил проведение референдума по отдельным пунктам мирного плана.

