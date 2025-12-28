Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ушаков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 22:08
    Ушаков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", стороны подчеркнули, что придерживаются аналогичных взглядов на то, что "предлагаемые украинцами и европейцами варианты мирного плана под разными предлогами ведут к затягиванию конфликта".

    Президент США, указывает издание, внимательно выслушал российские аргументы по принципиальной важности и подтвердил, что будет впредь ориентироваться на договоренности, достигнутые на встрече между двумя лидерами на Аляске.

    "Трамп настойчиво изложил мысль, что нужно как можно скорее завершить конфликт между РФ и Украиной, признав, что украинский кризис стал для него самым трудным. Американский лидер добавил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию и на основе этого планирует выстраивать переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским", - приводит "Известия" слова Ушакова.

    Кроме того, рабочие группы РФ и США, отмечает газета, продолжат работу в сферах безопасности и экономики. Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения войны в Украине.

    Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону после встречи с украинской стороной сегодня вечером, заключил помощник российского президента.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в преддверии встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

    "У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским сегодня в 13:00. Встреча состоится в главном обеденном зале Мар-а-Лаго", - отметил Трамп.

    Он добавил, что на встречу также приглашены представители прессы.

    Ранее Зеленский сообщил, что перед встречей с Трампом провел телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером.

    Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский телефонный разговор
    Tramp Zelenski ilə görüşdən əvvəl Putinlə danışıb

    Последние новости

    22:08

    Ушаков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:57

    В Швеции три человека погибли из-за снежной бури

    Другие страны
    21:45

    CNN: Трамп передаст на утверждение Конгрессу гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    21:37

    Al Hadath: В Латакии задержали свыше 100 участников беспорядков

    Другие страны
    21:18

    Магнус Карлсен в шестой раз стал чемпионом мира по рапиду

    Индивидуальные
    20:53

    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне ожидаемой гололедицы на дорогах

    Экология
    20:39

    Военные Израиля получили первые лазерные установки для борьбы с воздушными целями

    Другие страны
    20:24

    Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со Стармером

    Другие страны
    20:16

    На дорогах в ряде регионов Азербайджана ночью ожидается гололедица

    Экология
    Лента новостей