Ушаков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", стороны подчеркнули, что придерживаются аналогичных взглядов на то, что "предлагаемые украинцами и европейцами варианты мирного плана под разными предлогами ведут к затягиванию конфликта".

Президент США, указывает издание, внимательно выслушал российские аргументы по принципиальной важности и подтвердил, что будет впредь ориентироваться на договоренности, достигнутые на встрече между двумя лидерами на Аляске.

"Трамп настойчиво изложил мысль, что нужно как можно скорее завершить конфликт между РФ и Украиной, признав, что украинский кризис стал для него самым трудным. Американский лидер добавил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию и на основе этого планирует выстраивать переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским", - приводит "Известия" слова Ушакова.

Кроме того, рабочие группы РФ и США, отмечает газета, продолжат работу в сферах безопасности и экономики. Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения войны в Украине.

Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону после встречи с украинской стороной сегодня вечером, заключил помощник российского президента.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в преддверии встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским сегодня в 13:00. Встреча состоится в главном обеденном зале Мар-а-Лаго", - отметил Трамп.

Он добавил, что на встречу также приглашены представители прессы.

Ранее Зеленский сообщил, что перед встречей с Трампом провел телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером.