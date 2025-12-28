Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со Стармером

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельный телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером перед своей встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом украинский президент написал на своей странице в соцсети Х.

    Зеленский рассказал, что разговором со Стармером он начал свое утро во Флориде, где и должна состояться впоследствии встреча с Трампом.

    "Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами", – отметил он.

    Кроме того, Зеленский проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.

