Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со Стармером
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 20:24
Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельный телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером перед своей встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом украинский президент написал на своей странице в соцсети Х.
Зеленский рассказал, что разговором со Стармером он начал свое утро во Флориде, где и должна состояться впоследствии встреча с Трампом.
"Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами", – отметил он.
Кроме того, Зеленский проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.
