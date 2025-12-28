Zelenski Trampla görüşdən əvvəl Britaniyanın Baş naziri ilə danışıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 dekabr, 2025
    • 20:43
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ağ Ev rəhbəri Donald Trampla görüşdən əvvəl Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə ayrıca telefon danışığı aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.

    Zelenski deyib ki, o, Trampla görüşəcəyi Floridada səhərini Starmerlə söhbətlə başlayıb.

    "Biz prezident Trampla görüşə hazırlığı, eləcə də avropalı tərəfdaşlarla bütün təmaslarımızı müzakirə etdik", o qeyd edib.

    Zelenski həmçinin Böyük Britaniyanın Baş nazirinə cəbhədəki vəziyyət və Rusiya zərbələrinin nəticələri barədə məlumat verib.

    Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со Стармером

