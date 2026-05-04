    Ильхам Алиев: Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа

    • 04 мая, 2026
    • 20:16
    Ильхам Алиев: Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа

    Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа. В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа, из них 9,5 млрд – на итальянский рынок.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

    Сообщив, что сегодня ведутся переговоры об увеличении этих объемов, глава государства отметил: "Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора. Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс продолжается".

    Azərbaycan Prezidenti: Bizim üçün İtaliya bazarı həm neft, həm qaz üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır
    President of Azerbaijan: For us, Italian market is of primary importance for both oil and gas

