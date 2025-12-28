İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    28 dekabr, 2025
    21:10
    Tramp Zelenski ilə görüşdən əvvəl Putinlə danışıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşdən əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı apardığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Ev rəhbəri özünün "Truth Social" səhifəsində yazıb.

    "Bu gün saat 13:00-da Ukrayna Prezidenti Zelenski ilə görüşdən əvvəl Rusiya prezidenti Putinlə yaxşı və çox məhsuldar telefon danışığım oldu. Görüş Mar-a-Laqoda baş tutacaq", - Tramp qeyd edib.

    O əlavə edib ki, görüşə mətbuat nümayəndələri də dəvət olunub.

    Bundan əvvəl Zelenski Trampla görüşdən əvvəl Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə telefon danışığı apardığını bildirib.

