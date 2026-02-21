İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Qızıl yenidən bahalaşır

    Maliyyə
    • 21 fevral, 2026
    • 01:45
    Qızıl yenidən bahalaşır

    "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin aprel ayında tədarük edilməli olan qızıl fyuçersinin qiyməti fevralın 12-dən bəri ilk dəfə 5 100 dollardan yuxarı qalxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ticarət platformasının məlumatlarından aydın olur.

    Bakı vaxtı ilə saat 23:56-ya olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti 2,15 % artaraq bir troya unsiyası üçün 5 104,6 dollar təşkil edib. Şənbə günü saat 00:01-də qızılın qiyməti artım tempini bir qədər yavaşladaraq 5 102,7 dollara (+2,11 %) düşüb.

    Lakin artıq saat 01:19-da qızılın qiyməti 5 117,3 dollara (+2,4 %) qədər yüksəlib.

    Analitiklər qeyd edirlər ki, qiymətli metalın dəyərinin artmasına sabit tələbat, həmçinin ABŞ-nin ÜDM-i ilə bağlı zəif göstəricilər və Ali Məhkəmənin tariflərlə bağlı hökmü səbəb olub.

    Qızıl fyuçers qiymət “Comex” birjası
    Золото вновь дорожает

    Son xəbərlər

    01:45

    Qızıl yenidən bahalaşır

    Maliyyə
    01:27

    Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilir

    Digər ölkələr
    00:56

    Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:25

    Zelenski: ABŞ və Rusiya müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı eyni mövqedədir

    Digər ölkələr
    23:59

    KİV: Ukrayna Donbasla bağlı son təklifi rədd edib, danışıqlar dalana dirənib

    Digər ölkələr
    23:44
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Meğridə qırğınlar olub, camaatın çoxu Zəngilana qaçıb"

    Daxili siyasət
    23:29

    Almaniya XİN ölkə vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:12

    Tramp bütün dünyadan idxala 10 % rüsum tətbiq edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:03

    Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro ayırmasını bloklama səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti