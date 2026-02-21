Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Золото вновь дорожает

    Финансы
    • 21 февраля, 2026
    • 01:38
    Золото вновь дорожает

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $5 100 за тройскую унцию впервые с 12 февраля.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 23:56 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 2,15% и составляла $5 104,6 за тройскую унцию. К 00:01 субботы стоимость золота замедлила рост до $5 102,7 за тройскую унцию (плюс 2,11%).

    Однако уже к 01:19 цена золота увеличилась до $5 117,3 за тройскую унцию (плюс 2,4%).

    Аналиткии отмечают, что рост стоимости драгметалла вызван стабильным спросом, а также слабыми данными по ВВП США и вердиктом Верховного суда по тарифам.

