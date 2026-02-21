Золото вновь дорожает
Финансы
- 21 февраля, 2026
- 01:38
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $5 100 за тройскую унцию впервые с 12 февраля.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 23:56 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 2,15% и составляла $5 104,6 за тройскую унцию. К 00:01 субботы стоимость золота замедлила рост до $5 102,7 за тройскую унцию (плюс 2,11%).
Однако уже к 01:19 цена золота увеличилась до $5 117,3 за тройскую унцию (плюс 2,4%).
Аналиткии отмечают, что рост стоимости драгметалла вызван стабильным спросом, а также слабыми данными по ВВП США и вердиктом Верховного суда по тарифам.
