Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно Ирана и ситуации в Ормузском проливе.

Как передает Report, глава Белого дома в соцсети Truth Social задался вопросом, "что произойдет, если Соединенные Штаты добьют" нынешнюю власть в Иране, назвав при этом ее "террористической".

Трамп также предложил передать ответственность за Ормузский пролив тем государствам, которые непосредственно используют этот водный путь, подчеркнув, что сами США в нем не нуждаются.

По мнению американского президента, подобный шаг "быстро заставил бы некоторых неотзывчивых союзников зашевелиться".