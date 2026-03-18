Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 15:28
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно Ирана и ситуации в Ормузском проливе.
Как передает Report, глава Белого дома в соцсети Truth Social задался вопросом, "что произойдет, если Соединенные Штаты добьют" нынешнюю власть в Иране, назвав при этом ее "террористической".
Трамп также предложил передать ответственность за Ормузский пролив тем государствам, которые непосредственно используют этот водный путь, подчеркнув, что сами США в нем не нуждаются.
По мнению американского президента, подобный шаг "быстро заставил бы некоторых неотзывчивых союзников зашевелиться".
