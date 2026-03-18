Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе

    Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно Ирана и ситуации в Ормузском проливе.

    Как передает Report, глава Белого дома в соцсети Truth Social задался вопросом, "что произойдет, если Соединенные Штаты добьют" нынешнюю власть в Иране, назвав при этом ее "террористической".

    Трамп также предложил передать ответственность за Ормузский пролив тем государствам, которые непосредственно используют этот водный путь, подчеркнув, что сами США в нем не нуждаются.

    По мнению американского президента, подобный шаг "быстро заставил бы некоторых неотзывчивых союзников зашевелиться".

    Дональд Трамп Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur
    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"

    Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"

    В Азербайджане зарегистрировано СП с Китаем по производству тракторов

    Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд

    Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 11 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    МИД Азербайджана почтил память шехидов Чанаккалы

    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

