İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    • 18 mart, 2026
    • 15:45
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran və Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə bağlı sərt bəyanat verib.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Ev rəhbəri "TruthSocial" şəbəkəsində ABŞ-nin İrandakı mövcud "terrorçu" hakimiyyəti məhv edəcəyi halda, nə baş verəcəyi barədə sual verib.

    Tramp həmçinin Hörmüz boğazına görə məsuliyyəti bu su yolundan birbaşa istifadə edən dövlətlərə ötürməyi təklif edərək, ABŞ-nin bu boğaza ehtiyacının olmadığını vurğulayıb.

    ABŞ Prezidentinin fikrincə, belə bir addım "reaksiya verməyən bəzi müttəfiqləri" tez bir zamanda hərəkətə keçməyə məcbur edərdi.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Donald Tramp Hörmüz boğazı
    Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе

