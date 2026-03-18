Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur
- 18 mart, 2026
- 15:45
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran və Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə bağlı sərt bəyanat verib.
"Report"un məlumatına görə, Ağ Ev rəhbəri "TruthSocial" şəbəkəsində ABŞ-nin İrandakı mövcud "terrorçu" hakimiyyəti məhv edəcəyi halda, nə baş verəcəyi barədə sual verib.
Tramp həmçinin Hörmüz boğazına görə məsuliyyəti bu su yolundan birbaşa istifadə edən dövlətlərə ötürməyi təklif edərək, ABŞ-nin bu boğaza ehtiyacının olmadığını vurğulayıb.
ABŞ Prezidentinin fikrincə, belə bir addım "reaksiya verməyən bəzi müttəfiqləri" tez bir zamanda hərəkətə keçməyə məcbur edərdi.
15:55
Audiovizual Şura: Telekanal aparıcıları ötən ay 864 xarici sözdən istifadə edibMedia
15:55
İran Cənub Pars obyektlərinə hücumlar barədə bildiribRegion
15:51
QDTİB prezidenti PPP çərçivəsində Azərbaycanla potensial əməkdaşlıq istiqamətlərini açıqlayıbMaliyyə
15:47
Vüqar Əzimov: "Əsas heyət oynasaydı, AVRO-2027-nin seçmə mərhələsində nəticələr tam fərqli olardı"Komanda
15:45
Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdurDigər ölkələr
15:44
Tusk: Polşa növbəti onilliklərdə enerji sahəsinə 270 milyard dollar ayıracaqDigər ölkələr
15:39
Azərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda dərman preparatları aşkar edibBiznes
15:28
Elşən Abdullayev I Liqada fevralın ən yaxşı qolunun müəllifi kimi mükafatlandırılıbFutbol
15:27
Foto