Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд

В течение следующего десятилетия Польша инвестирует в развитие энергетики страны 1 трлн злотых (около $270 млрд).

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

Из этих средств свыше 220 млрд (около $60 млрд) планируется направить на возобновляемые источники энергии и энергохранилища, 234 млрд (около $63 млрд) – на доставку электроэнергии, а 160 млрд (около 43$ млрд) – на атомную энергетику.

"В Европе нет другой страны, которая бы так интенсивно работала в этой сфере. Неподалеку от Гданьска мы строим атомную электростанцию, которая станет общим плодом усилий американских и канадских партнеров, польских компаний", – отметил Туск.

По его словам, войны в Украине и на Ближнем Востоке как никогда ранее показывают, насколько важными для национальной безопасности являются сферы энергетики, поставок и т.д.

Кроме того, он сообщил, что совместно с группой стран направил письмо в Еврокомиссию о продлении бесплатных квот на выбросы углекислого газа для промышленности.