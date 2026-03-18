Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд

    В течение следующего десятилетия Польша инвестирует в развитие энергетики страны 1 трлн злотых (около $270 млрд).

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

    Из этих средств свыше 220 млрд (около $60 млрд) планируется направить на возобновляемые источники энергии и энергохранилища, 234 млрд (около $63 млрд) – на доставку электроэнергии, а 160 млрд (около 43$ млрд) – на атомную энергетику.

    "В Европе нет другой страны, которая бы так интенсивно работала в этой сфере. Неподалеку от Гданьска мы строим атомную электростанцию, которая станет общим плодом усилий американских и канадских партнеров, польских компаний", – отметил Туск.

    По его словам, войны в Украине и на Ближнем Востоке как никогда ранее показывают, насколько важными для национальной безопасности являются сферы энергетики, поставок и т.д.

    Кроме того, он сообщил, что совместно с группой стран направил письмо в Еврокомиссию о продлении бесплатных квот на выбросы углекислого газа для промышленности.

    Последние новости

    15:53

    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    В регионе
    15:51
    Фото

    Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"

    Индивидуальные
    15:44

    Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"

    Другие страны
    15:34

    В Азербайджане зарегистрировано СП с Китаем по производству тракторов

    Бизнес
    15:28

    Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе

    Другие страны
    15:17

    Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд

    Другие страны
    15:05
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 11 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    15:04

    МИД Азербайджана почтил память шехидов Чанаккалы

    Внешняя политика
    15:00

    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

    В регионе
    Лента новостей