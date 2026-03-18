    Digər ölkələr
    • 18 mart, 2026
    • 15:44
    Tusk: Polşa növbəti onilliklərdə enerji sahəsinə 270 milyard dollar ayıracaq

    Növbəti onilliklər ərzində Polşa energetikanın inkişafına 1 trilyon zlotı (təxminən 270 milyard dollar) investisiya yatıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa KİV Baş nazir Donald Tuskun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Bu vəsaitin 220 milyarddan çoxunun (təxminən 60 milyard dollar) bərpa olunan enerji mənbələrinə və enerji anbarlarına, 234 milyardın (təxminən 63 milyard dollar) elektrik enerjisinin çatdırılmasına, 160 milyardın (təxminən 43 milyard dollar) isə atom energetikasına yönəldilməsi planlaşdırılır.

    "Avropada bu sahədə bu cür intensiv işləyən başqa bir ölkə yoxdur. Qdansk yaxınlığında biz ABŞ və Kanada tərəfdaşlarının, Polşa şirkətlərinin səylərinin ortaq bəhrəsi olacaq atom elektrik stansiyası tikirik", – Tusk qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Ukraynada və Yaxın Şərqdəki müharibələr energetika, təchizat və s. sahələrin milli təhlükəsizlik üçün nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir.

    Bundan əlavə, o bildirib ki, bir qrup ölkə ilə birgə sənaye üçün karbon qazı emissiyalarına dair pulsuz kvotaların uzadılması barədə Avropa Komissiyasına məktub göndərib.

    Donald Tusk
    Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд
    Tusk: Poland to invest $270B in energy over next decade

    Son xəbərlər

    15:55

    Audiovizual Şura: Telekanal aparıcıları ötən ay 864 xarici sözdən istifadə edib

    Media
    15:55

    İran Cənub Pars obyektlərinə hücumlar barədə bildirib

    Region
    15:51

    QDTİB prezidenti PPP çərçivəsində Azərbaycanla potensial əməkdaşlıq istiqamətlərini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:47

    Vüqar Əzimov: "Əsas heyət oynasaydı, AVRO-2027-nin seçmə mərhələsində nəticələr tam fərqli olardı"

    Komanda
    15:45

    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    15:44

    Tusk: Polşa növbəti onilliklərdə enerji sahəsinə 270 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:39

    Azərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda dərman preparatları aşkar edib

    Biznes
    15:28

    Elşən Abdullayev I Liqada fevralın ən yaxşı qolunun müəllifi kimi mükafatlandırılıb

    Futbol
    15:27
    Foto

    SOMDA müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə qəbulla əlaqədar müsabiqə elan edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti