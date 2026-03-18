Буксир "Астана" с пятью членами экипажа на борту затонул у берегов Румынии

Буксир "Астана" с пятью членами экипажа на борту затонул 18 марта в румынском порту Мидия, в результате чего один человек погиб, поиски еще четырех продолжаются.

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, одного из членов экипажа доставили на берег, однако реанимировать его не удалось. В настоящее время продолжается операция по поиску оставшихся четырех человек. Руководство ВМС Румынии допускает, что они могли погибнуть.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, водолазы и специализированные службы.

По информации военно-морского ведомства Румынии, буксир перевернулся во время маневра по оказанию помощи танкеру "Амадес" под флагом Маршалловых островов при его швартовке к терминалу Монбуй, расположенному примерно в 8 км от порта Мидия.

Расследование проводится под координацией прокуратуры с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

Буксир "Астана" под румынским флагом был построен в 2006 году. Судно имеет длину 26,09 метра, ширину 7,94 метра, максимальную осадку 3,85 метра и мощность двигателя 2610 кВт (3500 л. с.).