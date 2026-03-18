Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Буксир "Астана" с пятью членами экипажа на борту затонул у берегов Румынии

    Другие страны
    18 марта, 2026
    • 14:57
    Буксир Астана с пятью членами экипажа на борту затонул у берегов Румынии

    Буксир "Астана" с пятью членами экипажа на борту затонул 18 марта в румынском порту Мидия, в результате чего один человек погиб, поиски еще четырех продолжаются.

    Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, одного из членов экипажа доставили на берег, однако реанимировать его не удалось. В настоящее время продолжается операция по поиску оставшихся четырех человек. Руководство ВМС Румынии допускает, что они могли погибнуть.

    На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, водолазы и специализированные службы.

    По информации военно-морского ведомства Румынии, буксир перевернулся во время маневра по оказанию помощи танкеру "Амадес" под флагом Маршалловых островов при его швартовке к терминалу Монбуй, расположенному примерно в 8 км от порта Мидия.

    Расследование проводится под координацией прокуратуры с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

    Буксир "Астана" под румынским флагом был построен в 2006 году. Судно имеет длину 26,09 метра, ширину 7,94 метра, максимальную осадку 3,85 метра и мощность двигателя 2610 кВт (3500 л. с.).

    "Astana" gəmisi Rumıniya sahillərində batıb, ölən var
    Tugboat Astana with five crew members on board sinks off Romania coast
    Последние новости

    15:53

    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    В регионе
    15:51
    Фото

    Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"

    Индивидуальные
    15:44

    Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"

    Другие страны
    15:34

    В Азербайджане зарегистрировано СП с Китаем по производству тракторов

    Бизнес
    15:28

    Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе

    Другие страны
    15:17

    Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд

    Другие страны
    15:05
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 11 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    15:04

    МИД Азербайджана почтил память шехидов Чанаккалы

    Внешняя политика
    15:00

    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

    В регионе
    Лента новостей