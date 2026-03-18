    Astana gəmisi Rumıniya sahillərində batıb, ölən var

    Göyərtəsində beş heyət üzvü olan "Astana" yedək gəmisi martın 18-də Rumıniyanın Midiya limanında batıb, nəticədə bir nəfər ölüb, dörd nəfərin axtarışları isə davam edir.

    "Report" Rumıniya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, heyət üzvlərindən biri sahilə çıxarılıb, lakin onu həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Hazırda qalan dörd nəfərin axtarışı üzrə əməliyyat davam edir. Rumıniya hərbi dəniz qüvvələrinin rəhbərliyi onların həlak ola biləcəyini istisna etmir.

    Hadisə yerinə təcili yardım briqadaları, dalğıclar və ixtisaslaşdırılmış xidmətlər göndərilib.

    Rumıniya hərbi dəniz idarəsinin məlumatına görə, yedək gəmisi Midiya limanından təxminən 8 km məsafədə yerləşən Monbuy terminalına yan alarkən Marşal adaları bayrağı altında üzən "Amades" tankerinə kömək göstərilməsi manevri zamanı aşıb.

    Hadisənin səbəblərini və şəraitini müəyyən etmək məqsədilə prokurorluğun koordinasiyası altında istintaq aparılır.

    Rumıniya bayrağı altında üzən "Astana" yedək gəmisi 2006-cı ildə inşa edilib.

    Буксир "Астана" с пятью членами экипажа на борту затонул у берегов Румынии
    Tugboat Astana with five crew members on board sinks off Romania coast

    Son xəbərlər

    15:55

    Audiovizual Şura: Telekanal aparıcıları ötən ay 864 xarici sözdən istifadə edib

    Media
    15:55

    İran Cənub Pars obyektlərinə hücumlar barədə bildirib

    Region
    15:51

    QDTİB prezidenti PPP çərçivəsində Azərbaycanla potensial əməkdaşlıq istiqamətlərini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:47

    Vüqar Əzimov: "Əsas heyət oynasaydı, AVRO-2027-nin seçmə mərhələsində nəticələr tam fərqli olardı"

    Komanda
    15:45

    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    15:44

    Tusk: Polşa növbəti onilliklərdə enerji sahəsinə 270 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:39

    Azərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda dərman preparatları aşkar edib

    Biznes
    15:28

    Elşən Abdullayev I Liqada fevralın ən yaxşı qolunun müəllifi kimi mükafatlandırılıb

    Futbol
    15:27
    Foto

    SOMDA müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə qəbulla əlaqədar müsabiqə elan edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti