В Баку прошел литературный вечер к 120-летию Самеда Вургуна с участием юных поэтов
- 18 марта, 2026
- 14:58
В Баку организован литературно-музыкальный вечер к 120-летию выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна.
Как сообщает Report, мероприятие было организовано в Доме-музее Самеда Вургуна литературным проектом "Молодые поэты" (Gənc Şairlər).
С приветственным словом выступил директор музея Вургун Векилов, который поздравил гостей с праздником Новруз и отметил широкий масштаб празднования юбилея поэта. Затем слово было предоставлено руководителю проекта "Молодые поэты" Лале Гасановой.
Она подчеркнула, что участники подготовили программу на четырех языках - азербайджанском, русском, английском и французском, представив произведения Самеда Вургуна в различных интерпретациях.
"Мы стремились показать творчество поэта в многоязычном формате и выразить его универсальность", - отметила она, поблагодарив руководство музея за поддержку проекта.
В рамках вечера выступили юные участники проекта, представив литературные и художественные номера.
Музыкальную часть программы украсили выступления Ирады Хасиловой с произведением Тофига Гулиева "На берегу озера" и Имрана Шихиева, исполнившего "Прелюдию" Арифа Меликова.
В завершение вечера участники были награждены благодарственными сертификатами, а руководитель проекта Лала Гасанова - благодарственной грамотой.