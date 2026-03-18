В Баку прошел литературный вечер к 120-летию Самеда Вургуна с участием юных поэтов

В Баку организован литературно-музыкальный вечер к 120-летию выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в Доме-музее Самеда Вургуна литературным проектом "Молодые поэты" (Gənc Şairlər).

С приветственным словом выступил директор музея Вургун Векилов, который поздравил гостей с праздником Новруз и отметил широкий масштаб празднования юбилея поэта. Затем слово было предоставлено руководителю проекта "Молодые поэты" Лале Гасановой.

Она подчеркнула, что участники подготовили программу на четырех языках - азербайджанском, русском, английском и французском, представив произведения Самеда Вургуна в различных интерпретациях.

"Мы стремились показать творчество поэта в многоязычном формате и выразить его универсальность", - отметила она, поблагодарив руководство музея за поддержку проекта.

В рамках вечера выступили юные участники проекта, представив литературные и художественные номера.

Музыкальную часть программы украсили выступления Ирады Хасиловой с произведением Тофига Гулиева "На берегу озера" и Имрана Шихиева, исполнившего "Прелюдию" Арифа Меликова.

В завершение вечера участники были награждены благодарственными сертификатами, а руководитель проекта Лала Гасанова - благодарственной грамотой.