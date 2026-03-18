МИД Азербайджана почтил память шехидов Чанаккалы
- 18 марта, 2026
- 15:04
Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало пост в соцсети X в связи с отмечаемым в Турции Днем победы при Чанаккале.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"18 марта - День победы при Чанаккале. С глубоким уважением и почтением чтим светлую память шехидов, проявивших величайшую самоотверженность в битве при Чанаккале" - говорится в публикации.
Напомним, что сегодня в Турции отмечается 111-я годовщина победы в битве при Чанаккале - одного из ключевых сражений Первой мировой войны. В 1915 году османская армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка одержала победу над силами Антанты, пытавшимися захватить пролив Дарданеллы.
18 Mart – Çanaqqala Zəfəri Günüdür.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 18, 2026
Çanaqqala müharibəsində böyük fədakarlıq göstərmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anırıq.
Onların göstərdiyi şücaət və birlik ruhu Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı qardaşlıq əlaqələrinin sarsılmaz təməlini təşkil… pic.twitter.com/RpsaHt0QRu