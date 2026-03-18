Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    МИД Азербайджана почтил память шехидов Чанаккалы

    Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало пост в соцсети X в связи с отмечаемым в Турции Днем победы при Чанаккале.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "18 марта - День победы при Чанаккале. С глубоким уважением и почтением чтим светлую память шехидов, проявивших величайшую самоотверженность в битве при Чанаккале" - говорится в публикации.

    Напомним, что сегодня в Турции отмечается 111-я годовщина победы в битве при Чанаккале - одного из ключевых сражений Первой мировой войны. В 1915 году османская армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка одержала победу над силами Антанты, пытавшимися захватить пролив Дарданеллы.

    День победы при Чанаккале Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Azərbaycan XİN: Çanaqqala şəhidlərinin əziz xatirəsini dərin hörmətlə anırıq
    Azerbaijan's Foreign Ministry commemorates Canakkale martyrs
