Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

    В Иране проходит церемония похорон секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, командира "Басидж" Голама Резы Сулеймани и членов экипажа военного корабля "Дена", погибших в результате атак США и Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

    Отмечается, что они будут похоронены в Тегеране перед святыней Имамзадеган.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Али Лариджани Голам Реза Сулеймани Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İranda Laricani, Bəsic komandanı və gəmiçilərin dəfn mərasimi keçirilir
    Funeral of Ali Larijani, Gholam Reza Soleimani held in Tehran
    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"

    Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"

    В Азербайджане зарегистрировано СП с Китаем по производству тракторов

    Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе

    Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд

    Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 11 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    МИД Азербайджана почтил память шехидов Чанаккалы

    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

