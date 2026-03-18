В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани
В регионе
- 18 марта, 2026
- 15:00
В Иране проходит церемония похорон секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, командира "Басидж" Голама Резы Сулеймани и членов экипажа военного корабля "Дена", погибших в результате атак США и Израиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.
Отмечается, что они будут похоронены в Тегеране перед святыней Имамзадеган.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.
